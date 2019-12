Zimní slunovrat vs vánoční besídka

KDY: 21. 12. od 18 hodin

KDE: Čajovna u Vysmátý Žáby

ZA KOLIK: Dobrovolné

Tradiční oslava zimního slunovratu spojená s předvánoční pohodou a veselením. Kapely, které zahrají: Mladé Perspektivní Ryby, Jaktopřijde, KELT - tradiční irská hudba, Algaes.

Richard Scheufler & Richard Scheufler

KDY: 21. 12. od 19 hodin

KDE: Národní dům Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 200 korun



Baskytarový mág Richard Scheufler a jeho syn Richard Scheufler mladší se vrací do Ústí nad Labem s exkluzivní show, ve které spojí hned několik programů najednou. Společně vystupují jako 2RS (dříve The Scheufler Project) s jejich programem Drums And Bass Explosive. Jejich tvorba představuje syntézu vícerých hudebních žánrů od funku přes pop, rock, moderní jazz, hardcore až po fúzi s klasickou hudbou.

Louskáček

KDY: 21. 12. od 19 hodin

KDE: Severočeské divadlo

ZA KOLIK: 100 - 400 korun



Vánoční klasika, která vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna „Louskáček a Myší král“, kde síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. Klárka dostane jako dárek veselou hračku louskáčka. Když jde večer spát zdá se jí podvný sen, kde hlavní postavou je oživlý Louskáček. Ten vítězí v bitvě s myší armádou, definitivně poráží zlého Myšího krále, a proměňuje se v krásného prince. Vydávají se spolu na dalekou a kouzelnou cestu.

Houpací koně v Činoherním studiu

KDY: 21. 12. od 20 hodin

KDE: Činoherní studio

ZA KOLIK: 200 korun



Houpací koně zakončí rok 2019 tradičním koncertem v Činoherním studiu. Jako předskokani jim večer zahájí ústecká kapela Demowave.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu

KDY: 15. 12. od 17:30

KDE: Zimní stadion

ZA KOLIK: Plná cena 40 korun/Zlevněná cena 15 korun



Zimní stadion pořádá pravidelné veřejné bruslení. Přijďte si tedy zabruslit i tuto neděli. Na místě je možnost brusle si zapůjčit.