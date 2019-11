IX. Adventní trhy v muzeu

KDY: 30. 11. od 9 hodin

KDE: Muzeum

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční předvánoční jarmark plný originálních výrobků a inspirací na dárky. V nabídce budou hračky, módní doplňky, knihy, šperky, keramika, textilní výrobky, přírodní kosmetika, bylinky, bytové doplňky a pro posilnění také teplé občerstvení, uzeniny, vánoční pečivo i grog.

Vánoční dílna

KDY: 30. 11. od 10 hodin

KDE: Severočeská vědecká knihovna

ZA KOLIK: Zdarma



Workshop Severočeské vědecké knihovny pro včechny kreativní lidi. Přijďte se pobavit s celou svou rodinou a najděte nové inspirace. Můžete si vyrobit originální vánoční dekorace a nebo dokonce vánoční dárek pro své blízké.

Africké trhy v Ústí nad Labem

KDY: 30. 11. od 10 hodin

KDE: Nárdoní dům



Chcete zažít atmosféru pravého afrického tržiště a ochutnat cizokrajné ovoce? Zamiřtě na Africké trhy do Národního domu. Virunga, česko-ugandský food projekt, se vrací do Ústí nad Labem a opět bude nabízet zásobu čerstvého ovoce z Afriky a Asie. Najdete jackfruity, manga, avokáda, mučenky, banány, duriany i dračí ovoce. U toho to ale nekončí, zakoupit bude možné i koření přímo ze Zanzibaru, čerstvé kakaové boby nebo exotické smoothie.

Rozsvícení vánočního stromu na Střekově

KDY: 20. 11. od 15:30

KDE: Park naproti soudu Střekov

ZA KOLIK: Zdarma



V rámci programu uslyšíte hudební vystoupení nejen našich dětí, ale také zpěvačky Moniky Absolonové. Nebude samozřejmě chybět ani Mikuláš, anděl a čerti.

SWAP v Pirátském centru podruhé

KDY: 30. 11. od 16 hodin

KDE: Supice - Severočeské ústecké pirátské centrum

ZA KOLIK: Zdarma



Přineste oblečení, drobné věci do domácnosti, fantazii se meze nekladou, jen by vše mělo být funkční a v dobrém stavu a odneste si něco nového na oplátku.

NERREA - 10 "Rozbitejch" let na scéně

KDY: 30. 11. od 19 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 150 korun



Svých 10 „rozbitejch“ let na scéně slaví metaloví Ústečáci spolu s bývalými členy kapely a svými hosty Destroyself z Děčína a Hlahol z Teplic. Začátkem roku 2019 natočila kapela další CD s názvem “Sběratel smutků” s devíti skladbami. Oproti předchozímu albu se kapela posouvá spíše k syrovějšímu zvuku postavenému na kytarových riffech.

Film Fany a pes s výtvarnou dílnou pro děti

KDY: 1. 12. od 15 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 70 korun, film a dílna 100 korun





Lipsko 1989. Dvanáctiletá dívka Fany se s láskou stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla s maminkou na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku hledat, chce jí vrátit psa Sputnika. Laskavý animovaný film o síle přátelství a odvaze změnit historii se hluboce dotkne nejen mladých diváků. Po filmu následuje výtvarná dílna pro děti 8-12 let.

Rozsvícení Vánočního stromu na Severní Terase

KDY: 1. 12. od 16 hodin

KDE: Centrální park Severní Terasa

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte se naladit na vánoční atmosféru, zahřát se teplým svařákem nebo čajem, poslechnout si koledy, ochutnat cukroví, pečené kaštany, setkat se s přáteli. Před vánočním shonem se na chvíli zastavit a nasát tu správnou atmosféru blížících se Vánočních svátků

Veřejné bruslení na Zimním stadionu

KDY: 1. 12. od 17:30

KDE: Zimní stadion

ZA KOLIK: Plná cena 40 korun/Zlevněná cena 15 korun



Zimní stadion pořádá pravidelné veřejné bruslení. Přijďte si tedy zabruslit i tuto neděli. Na místě je možnost brusle si zapůjčit.