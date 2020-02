Burza CD a Vinylů

KDY: 8. 2. od 9 hodin

KDE: Hraničář

ZA KOLIK: 30 korun

Rock, Pop, Jazz, Blues, Funk, Punk, Metal, New Wave, domácí a zahraniční scéna, čili od Bacha po Vlacha. Táto burza je jedinečnou možnost pro sběratele LP, CD, DVD. BRD jak nakoupit a sehnat rarity ze všech oblastí populární hudby. Omezen počet míst pro prodejcee. Rezervace nutná dopředu na tel: 733 654 408.

Zasněžená romance - Swingový muzikál

KDY: 8. 2. od 17 hodin

KDE: Severočeské divadlo

ZA KOLIK: 150 - 430 korun



Muzikálová swingová show v režii Pavla Trávníčka plná tance a zpěvu s hudbou Glenna Millera je příběhem kapely, která získá angažmá v Sun Valley i se svou hvězdou Vivien Dawnovou. Všechno běží hladce, až do chvíle, kdy se manager Jarry Allan přizná, že očekává dítě z válčící Evropy a slíbil, že se o něj bude starat celá kapela.

Německo-český meeting v Ústí

KDY: 8. 2. od 19 hodin

KDE: Čajovna u Vysmátý Žáby

ZA KOLIK: 120 korun/ 5 euro

DrážďanSKÁ/polka banda Offbeat Cooperative poprvý roztančí ústeckou ŽÁBU v rámci turné "Licht An"! ve spojení s pražským polka-punkovým šramlem Šoulet a nakonec místo kouzelníka přijde & zahraje německý DJ Rumpelkopf.

451 Stupňů Fahrenheita

KDY: 8. 2. od 19 hodin

KDE: Činoherní studio

ZA KOLIK: 200 korun, snížené 99 korun



Poslední knihy a s nimi i myšlenky minulosti se za příslušné teploty mění v popel a mladí manželé Montagovi si už nepamatují, že by to kdy bylo jinak.

Film Dolittle a výtvarná dílna

KDY: 9. 2. od 17 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 90 - 120 korun

Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a zároveň ho povolají ke královně, kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. A protože lék proti téhle nemoci se nalézá pouze na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. Po filmu následuje výtvarná dílna.

Modelář

KDY: 9. 2. od 17:30

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 130 korun, 90 korun snížené



Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu

KDY: 9. 2. od 17:30

KDE: Zimní stadion

ZA KOLIK: Plná cena 40 korun/Zlevněná cena 15 korun

Zimní stadion pořádá pravidelné veřejné bruslení. Přijďte si tedy zabruslit i tuto neděli. Na místě je možnost brusle si zapůjčit.