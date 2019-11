Burza CD a vinylů

KDY: 9. 11. od 10 hodin

KDE: Národní dům

ZA KOLIK: 30 korun

Jedinečná možnost pro sběratele LP a CD jak nakoupit a sehnat rarity ze všech oblastí populární hudby.

Michalovi mazlíčci pobaví děti i jejich plyšáky

KDY: 9. 11. od 10:30

KDE: Severočeské divadlo

ZA KOLIK: 95 - 235 korun



Zábavné představení na kterém se budou aktivně podílet i děti. Interaktivní představení je vhodné pro diváky od dvou do devíti let. Michal bude řešit vážné dilema, občas si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho "plyšáci", největší mazlíčci, ho ale v představení přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál.

Katapult slibuje přinést nostalgické vzpomínky

KDY: 9. 11. od 19 hodin

KDE: Dům kultury

ZA KOLIK: 390 korun

V rámci tour "Zlatá kolekce 2019" kapela rozezní sály ve třech městech severních Čech. Neuvěřitelný reprezentační program provede posluchače celou dlouhou kariérou skupiny od nostalgických vzpomínek na mládí (a nejen fanoušků) až do žhavé současnosti. Zazní hity jako Až, Hlupák Váhá, Vojín XY a desítky dalších.

Rozhovor kvůli dýni, která tu možná ani nebyla

KDY: 9. 11. od 19 hodin

KDE: Činoherní studio

ZA KOLIK: 80 korun



Dvě kamarádky, dvě židle, žádná káva. Nastává dialog o dýních, které možná nikdy nebyly. Není důležité, co je pravda: důležité je, jestli to má hlavu a patu. Jemnými prostředky se rekonstruují jednotlivé dějové linky a životní obrysy dvou žen, jejichž kavárenský dialog se z dovolenkového vyprávění postupně mění na soutěživé fabulování minulosti. Jak upřímní jsme sami k sobě?

Drakiáda u jezera Milada

KDY: 10. 11. od 10 hodin

KDE: Jezero Milada

ZA KOLIK: Zdarma

Každý může dle zájmu přjít a pustit si svého draka. Nejedná se o komerční akci, je pořádána Lesní školkou Venku pro ty, co neradi pouštějí své draky sami nebo se chtějí svým drakem pochlubit. Akce probíhá od 10 do 15 hodin.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu

KDY: 10. 11. od 17:30

KDE: Zimní stadion

ZA KOLIK: Plná cena 40 korun/Zlevněná cena 15 korun



Zimní stadion pořádá pravidelné veřejné bruslení. Přijďte si tedy zabruslit i tuto neděli. Na místě je možnost brusle si zapůjčit.

Homo Faber

KDY: 10. 11. od 19 hodin

KDE: Činoherní studio

ZA KOLIK: 200 korun, 99 korun snížené vstupné



Divadelní adaptace jednoho z nejvýznamnějších románů 20.století. Život Waltera Fabera, inženýra, který se vždy a za každých okolností řídí „zdravým rozumem“, navždy změní náhodné setkání s mladou ženou. V titulní roli se představí Martin Finger.

Fuga 89

KDY: 10. 11. od 19 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 150 korun, snížené 100 korun



„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“? Performance na základě rozhovorů s pamětníky, sdílejícími zkušenost se životem před a po roce 1989, sleduje různé podoby převratu, jež způsobil revoluční rok v jednotlivých biografiích na obou stranách českoněmecké hranice.