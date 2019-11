Víkendové tipy pro 23. a 24. listopadu

Zajít si do divadla, vzít své děti do knihovny anebo si jít zabruslit. To vše a mnohem více můžete podniknout o víkendu 23. a 24. listopadu.

Knihovna. Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Strnad

Den pro dětskou knihu

KDY: 23. 11. od 10 hodin

KDE: Severočeská vědecká knihovna

ZA KOLIK: Zdarma Zábavné odpoledne pro všechny malé čtenáře. Autoři představí své dětské knihy, někde to bude doprovázeno i o promítání nebo tvořivou dílnu. Mezi knihami bude třeba ilustrovaná "A jako Antarktida" od Davida Bohma. Zábavné, dobrodružné a trochu strašidelné autorské čtení, zažijí děti s knihou "Báchrobky, Pouťovky, Metamorfórky" od Lukáše Csicsely. Kromě toho čeká na děti i divadlo Vlka a hlad, animační dílna a výtvarná polárnická dílna. Dcery Bernardy Alby, O Královské Koruně

KDY: 23. 11. od 17 hodin

KDE: Severočeské divadlo

ZA KOLIK: 250 korun



Představení Baletního studia z nového baletního představení, který je kombinace baletů Dcery Bernardy Alby na motivy díla G. Lorci a Hra o královské koruně na motivy díla W. Shakespeara. Paškál

KDY: 23. 11. od 19 hodin

KDE: Činoherní studio

ZA KOLIK: 160 korun, zlevněné vstupné 99 korun Strávit zbytek života v přepychu, nebo ve třetí nápravné? Hra se uvádí ve studiové scéně Činoherního studia – v Obejváku ve třetím patře divadla. Bratři + Himalayan Dalai Lama

KDY: 23. 11. od 20 hodin

KDE: Hraničář

ZA KOLIK: 120 korun



Kapela HIMALAYAN DALAI LAMA využívá analogové syntetizátory 70. a 80. let, drum machines a jejich využití s moderními technologiemi. Projekt Bratři bratrů Veselých přináší „živé techno“ – mix klasických i modulárních syntezátorů s živými bicími, které plní jejich sety tranceovou energií. Koncrt obou skupin tedy zajisté bude stát za to. Falešně

KDY: 24. 11. od 15 hodin

KDE: Hraničář

ZA KOLIK: 100 korun, zlevněné vstupné 70 korun Dánký film od režiséra Frederikka Aspöcka. Multimilionáře Markuse dostane jeho okrádání státu na vězeňské oddělení, kde si odpykávají trest ti nejopovrhovanější vězni. Tam sepřipojuje k vězeňskému pěveckému sboru, kam od začátku nezapadá. Černým humorem prosycená tragikomedie o stinných stránkách lidské osobnosti. Veřejné bruslení na Zimním stadionu

KDY: 24. 11. od 17:30

KDE: Zimní stadion

ZA KOLIK: Plná cena 40 korun/Zlevněná cena 15 korun



Zimní stadion pořádá pravidelné veřejné bruslení. Přijďte si tedy zabruslit i tuto neděli. Na místě je možnost brusle si zapůjčit.

Autor: Anna Himmelová