3. Anniversary Time

Narozeninová rocková párty kovové mašiny THE RUMBLE OF SKULLS, kam přijedou popřát i vzácní hosté - děčínská thrashová partička DESTROYSELF a teplická metalová banda EXSITE... Těšíme se společně s Vámi na oslavu narozenin Ivo Rittiga, Libora Dybu Jelínka a samozřejmě také oslavíme 3. výročí od založení skupiny THE RUMBLE OF SKULLS! Oslava proběhne v MarVaKLUBU, Keplerova 800/56, 400 07 Ústí nad Labem (hala TJ Spartak). Těšíme se na Vás!