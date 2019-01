9. ples Café Max (45. výročí otevření Empire State Building)

Café Max zve na 9. PLES CAFÉ MAX, který je nejen nejmenším plesem na světě, ale tradičně také zlatým hřebem celé jejich sezóny. Letos se uskuteční v sobotu 23. února a jeho tématem bude 45. VÝROČÍ OTEVŘENÍ EMPIRE STATE BUILDING, s podtitulem NEW YORK 70. LÉTA. Chybět nebude MÍRA OROS v roli moderátora, taneční orchestr GUSTAVA FUNKENSTEINA, který si připraví set dobových hitů, a také řada osobností svázaná s Empire State Building i obecně s New Yorkem 70. let. Vaším úkolem bude stylizovat svůj outfit do sedmdesátkové módy, aspoň symbolicky.

Vstupenky v ceně 150 Kč k prodeji od středy 2. ledna.