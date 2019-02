Alzheimer I. + II.

Severočeská věecká knihovna

Nina Baláčová je 6 let členka Evropské pracovní skupiny lidí s demencí, externí spolupracovnice České Alzheimerové společnosti a členka celosvětové pacientské organizace lidí s demencí Dementia Alliance International. Díky dvanáctileté vlastní zkušenosti s p. Alzheimerem a dalšími odborníky zabývajícími se tímto onemocněním i pacienty s různými typy demence, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba, se postupně stala expertem na demenci a to i díky navštěvování mnoha konferencí v oboru demence jak u nás tak i v zahraničí. Již několik let je školitelka pro odborníky např. v psychiatrii, domovech seniorů. Navázala též spolupráci s ombudsmanem při edukaci.

Vstup zdarma. První přednáška začíná v 10 a druhá v 16 hodin.