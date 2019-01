Autorské čtení s Milošem Urbanem

Severočeská vědecká knihovna

Autorské čtení a beseda s autorem se koná v rámci seriálu Spisovatelé do knihoven.

Miloš Urban

Prozaik, který zaujal už svým debutem z roku 1998 Poslední tečka za Rukopisy, který vydal pod pseudonymem Josef Urban. Následovaly romány Sedmikostelí, Hastrman- cena Magnesia Litera za prózu, dále Stín katedrál či Santiniho jazyk. Jeho romány či novely byly zpočátku velmi ovlivněny anglickým gotickým románem, který přetavil do osobité formy. Od roku 2006 píše knihy zasazené do konkrétní doby, ať je to Lord Mord, Praga Piccola, nebo obsahující tajemství jako Boletus Arcanus ad. Poslední román Závěrka, 2017, se ale odehrává v přítomnosti a nabízí zas jiný pohled na tvorbu tohoto prozaika.