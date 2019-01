Ústecký krosový pohár PROVOD 2019 – Běh kolem Jedlové hory

Místo srazu: Chlumec (u Ústí n. Labem), 150 m západně od Nového rybníka, severoseverovýchodně od vyústění ulice Ústecké na hlavní silnici. (V případě deště může být stanoviště prezentace přemístěno o několik desítek metrů – pod zastřešenou terasu býv. hotelu Bonaparte.)

Vítány přihlášky předem (vlruzicka@centrum.cz ‚ tel. 605 138 376)

Trať: 13,2 km; profil mírně zvlněný; povrch smíšený (luční a lesní cesty, místy i šotolina, méně též asfalt a panely).

Startovné: 50,- Kč; předem přihlášení (platba až na místě) 30,- Kč.

Ceny: Věcné ceny pro první 3 v kategoriích.

Kategorie: Muži do 39 let, 40 – 54 let, od 55 let; ženy do 39 let, od 40 let.

Občerstvení: Na trati 1 občerstvovací stanice (čaj), kterou je možno využít dvakrát (cca na 6. a 8,5. kilometru); v cíli též ovoce, sušenky, apod.