RADOVAN VÍTEK bude ve středu 16. května mluvit O BRAZILSKÉ VYSOČINĚ, konkrétně o oblasti Rio de Janeiro. Těšit se můžete nejen na obecné informace o tamní přírodě, historii, kultuře i lidech, kteří tam žijí, ale také rady a tipy, jak se tam dopravit a pohybovat, co neminout, čemu se naopak raději vyhnout, zkrátka jak si to tam co nejvíce užít!