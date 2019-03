Café Max

V srpnu to bude už 10 let co tu s vámi je Café Max. Venku zahraje ústecko-pražská INVENTA STORCA, ústecko-teplická LA BANDA DE CONTENEDOR a ústecko-pražští USB – UNIVERSAL SWING BROTHERS, uvnitř pak německý DJ JAYL FUNK. Program bude ještě bohatší, informace budou postupně přibývat.