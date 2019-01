Café Nobel bez kofeinu: Ještěrka zelená ve Fokus kafe

Host: Martin Vlček, zoolog a herpetolog

Ještěrka zelená a další plazi Labského kaňonu

V přírodě Labského kaňonu na území CHKO České středohoří se můžete setkat s mnoha zástupci plazí říše. Nejkrásnější z nich je vzácná ještěrka zelená (Lacerta viridis), která se také stala vlajkovým druhem projektu LIFE České středohoří. Zoolog a herpetolog Ing. Martin Vlček z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří, bude povídat o tom, jak se v našem regionu ještěrkám zeleným daří, co ke svému životu potřebují, co je ohrožuje a také prozradí, co se pro ještěrky zelené dělá, aby se jim u nás dařilo i nadále.

Café Nobel Bez kofeinu je určeno dětem a mládeži, dospělí mají přístup pouze v jejich doprovodu. Pokud ale nebude do začátku přednášky kapacita kavárny naplněna, nevyženeme ani dospělé zájemce bez doprovodu.