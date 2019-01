Cars & Trains /USA/ v Hraničáři

KONCERT V BARU

Probíhá v rámci Ústecké muzejní a galerijní noci

https://www.facebook.com/ events/428704904244184/

Elektro-folk/ experimentální projekt jednoho muže z Portlandu, Oregon, USA.

„Hudba, kterou Tom Filepp aka Cars And Trains vytváří, je v konstantním pohybu a přestože je naprosto svébytná a výrazná, nechává vám dostatečně velkej prostor pro vaše myšlenky a imaginaci. Tohle není zas tak úplně jednoduchý: většina desek kolem vás buď přeběhne, že si jich ani nevšimnete, nebo se vám naopak zakousnou do hlavy tak, že se na nic jinýho nelze soustředit. Cars And Trains si ale pozornost vynutí nenápadným, elegantním způsobem – a už si ji udrží, aniž by vám ale brali životní prostor.“