Co to vlastně znamená být YouTuberem? A proč se stali YouTubeři fenoménem, který má už dnes na společnost nepřehlédnutelný vliv? Do kin přichází celovečerní dokument, který poodhaluje tajemství jejich úspěchu a nahlédne do každodenních životů. Vyslechne názory všech, kterých se sledování a vytváření YouTube videí dotýká. Rodičů dětí, marketingových specialistů, sociologů, psychologů a samotných diváků.