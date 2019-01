Co dál: Studium v zahraničí

Nevíš co dál? Kam zamířit po maturitě? Chtěl bys zjistit, jaké máš možnosti?

Pokud je tvá odpověď ano, pak je tu projekt Co dál právě pro tebe!

Na první přednášce na téma Studium v zahraničí zjistíš, nejen jaké možnosti studia nabízí zahraničí, ale dozvíš se také, jak studium mimo ČR probíhá, co obnáší a jak se na něj připravit.

Tak přijď 3. 5. 2018 v 16:30 do fialové auly UJEP. Vstup je zdarma.