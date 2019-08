CYKLOTRASA: Z ústeckých Skorotic k jezeru Milada

Dnešní cyklovýlet nás zavede z ústecké čtvrti Skorotice k jezeru Milada, které vzniklo zatopením uhelného lomu. Připravte se asi na 35 kilometrů dlouhý okruh s mírným převýšením.

Začátek trasy je v ústecké části Skorotice u fotbalového hřiště. Vydáme se ulicí 5. května až k hospodě U Dvou Kanců, u které zatočíme do ulice K Chatkám. Cesta nás vede podél Habrovického rybníka, který býval dříve veřejným koupalištěm. Nyní jsou v jeho blízkosti rodinné domy a někdejší zázemí koupaliště je srovnané se zemí.

Na konci silnice můžeme buď za občerstvením do Habrovické bašty (sídlí tam výrobce loutek Miroslav Nebeský), nebo pokračovat dál a vrátit se sem cestou zpět. Přes lesopark se po lesní cestě dostáváme do upraveného areálu Golf resort Ústí nad Labem. Pokud zastavíme vedle golfové klubovny, naskytne se nám velmi pěkný výhled na okolí, zejména na Krušné hory.

Po průjezdu golfového areálu a zdolání mírného stoupání pokračujeme po asfaltové silnici, která nyní už mírně klesá. Při troše štěstí můžeme vidět vzlétat nebo přistávat malá sportovní letadla na nedaleké letiště. Pokud máme čas, můžeme si udělat právě u letiště kratší přestávku.

Vracíme se na křižovatku a po silnici jedeme nyní rovně. Projedeme okolo dřevozpracující společnosti, pokračujeme areálem plynárny Úžín směrem k Chlumci u Ústí nad Labem. Projíždíme klidným místem, ale je nutné sledovat cestu, protože v okolí se nachází suť po likvidaci bývalých staveb. Při neopatrné jízdě může dojít k propíchnutí duše kola.

Na první křižovatce se vydáme doleva a pokračujeme až do Chabařovic. Po zdolání hlavní čtyřproudové silnice můžeme ušetřit síly, cesta až do Chabařovic je mírně z kopce.

Po příjezdu do města Chabařovice se dostaneme Smetanovou ulicí na kruhový objezd, projedeme kolem Husova náměstí a pokračujeme Zádražní ulicí.Po levé straně mineme chabařovickou plochou dráhu a silnicí 25350 se blížíme k jezeru Milada, které vzniklo zatopením uhelného lomu.

Přejedeme železniční přejezd a hned první odbočkou začínáme pozvolna klesat. Po zhruba 300 metrech projíždíme malým lesem a otevírá se před námi jezero.

V okolí jezera Milada se nachází tři značené cyklotrasy. V těsné blízkosti vody vede Vyklický okruh, který je velmi snadný a převážně rovinatý. Jeho délka je zhruba 9 kilometrů. Více náročný je Tuchomyšlský okruh mající přes 10 kilometrů. V rámci něj už jsou výraznější klesání a stoupání.

Od Milady nejvzdálenější je Otovický okruh, který má 11 kilometrů. Bezprostřední kontakt s jezerem při výběru tohoto okruhu sice není, ale o to více si můžeme prohlížet okolní přírodu. Tato trasa je už pro zdatnější cyklisty.

Na každém okruhu jsou místa, kde si můžeme odpočinout a sednout si na lavičky. Nechybí ani naučná trasa s infopanely, kde se dozvíme informace o rostlinách a živočiších, kteří se v oblasti nacházejí a které můžeme vidět. Po okruhu okolo jezera Milada je možné se vrátit stejnou cestou, nebo se napojit na cyklostezku a dojet například do Ústí nad Labem.