Daniel Ferenc

Restaurace Wágnerka - Hrad Střekov

90 minutový stand up speciál s názvem "Tahle show neni pro gadže" v podání Ústeckého stand up komika Daniela Ference. Vstup naHrad Střekov bude zpřístupněn od 20:00. Vstupenky v prodeji v Pizza Fresco, Restaurace Wágnerka, případně Ticketstream. Vstupenky budou k dispozici i na místě pouze do naplnění kapacity. Cena vstupenky v níž je zahrnut i welcome drink je 200 korun.