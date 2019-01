Divadlo KULT: V hlavě Edvarda Beneše

Severočeská Armaturka

Vstupte do hlavy Edvarda Beneše. Do představení, kde každý divák uvidí to, co sám chce. V prostoru ústecké Armaturky. Na mnoha jevištích, v různých zákoutích. Svobodně procházejte různými aspekty a životními etapami této jedné z nejrozporuplnějších osobností minulého století naší republiky. Od pantomimy po činohru. Od dramatických situací po úplné koniny. Zážitek fyzický, intelektuální i zábavný.

Diváci budou vpouštěni po skupinách v intervalu 30 minut. Poté záleží jen na nich, zda v Hlavě Edvarda Beneše stráví hodinu nebo hodiny tři. Představení nemá začátek ani konec.