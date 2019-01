DJ Funkenstein v Café Max

Café Max

Konec prázdnin by se měl oslavit. A lhostejno, že už dávno nechodíte do školy. Týká se to totiž i rodičů, učitelů a vůbec všech, kteří už netrpělivě vyhlížejí konec zahálky, vedra, výletů a dovolených. Prázdniny jsou fajn, ale bez deseti měsíců dřiny, plískanic, divadla a koncertů by je nikdo nedokázal docenit…

V pátek 31. srpna se stavte v Maxu na drink a tanec. O výběr muziky se bude starat DJ FUNKENSTEIN, který dobře ví, co na závěr prázdnin zahrát!