Café Max

Po tři čtvrtě roce přijede do Ústí pražský DJ a promotér GOLDSTAR, který roztáčí vinyly už cca 15 let, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Specializuje se na funk, soul, latino a příbuzné žánry. GOLDSTAR patří k tomu nejlepšímu na tuzemské klubové scéně. Proto byste v pátek 21. září rozhodne neměli v Café Max chybět.