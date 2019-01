DJ Ollgoy v Café Max

Café Max

Po dlouhých třech letech se do Café Max vrací DJ OLLGOY, rezident spřáteleného pražského Baru v Krymský. Nepatří mezi hvězdy tuzemské klubové scény, přesto se DJingu věnuje už pětadvacet let. Zkušenostmi a hudebním rozhledem tak snadno strčí do kapsy řadu svých slavnějších kolegů. V pátek 17. srpna do Ústí přiveze žánrově rozmanitý set, ve kterém nebude chybět acid jazz, funk, trip hop a breaks.