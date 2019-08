DM rodinný běh

Mírové náměstí

Pokud nechcete běžet Mattoni 1/2Maraton je tu možnost jít se proběhnout s celou rodinou, babičkami, dědečky i kočárky na nesoutěžní rodinný běh. Zvládne ho každý a navíc vás čeká neopakovatelná atmosféra velkého mezinárodního závodu. Úžasný zážitek pro děti a pro všechny medaile v cíli, jako pro správné závodníky! Dělka tratě jsou 3 kilometry, start i cíl je na Mírovém náměstí. Startovné: do 12 let nebo nad 65 let 50 korun, dospělý 200 korun.