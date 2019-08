Dny evropského dědictví v LO36

Muzeum lehkého opevnění vz. 36

Navštivte kus historie v rámci dnů evropského dědictví. Lehké opevnění bude moct navštívit v termínu od 14. do 15. září, oba dny od 10 do 17 hodin. Pokud by jste nestíhali návštěvu v rámci tohoto víkendu exteriér lze navštívit kdykoliv. Interiér pouze po domluvě nebo při speciálních událostech jako je tato.