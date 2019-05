Down Under Quintet

Národní dům

Skvělá jazzová sestava přijíždí do České republiky. Miroslav Bukovsky je původem rodák z Boskovic a několik dekád působí v Austrálii, kde na jazzové scéně získal obrovské renomé (podobně, jako Miroslav Vitouš, Jiří Mráz nebo Jan Hammer v USA). Od svého odchodu do Austrálie vystoupí v Čechách poprvé. Spolu s ním vystoupí famózní australský tenorsaxofonista John Mackey v doprovodu českých jazzových kolegů. kteří reprezentují česko-slovenskou jazzovou špičku. Přijďte si je 17. června od osmi hodin poslechnout do Národního domu. Vstupné je 120 korun.