Dvojkoncert kapel Destrukce Papri a Liars

Moto Garage club

DESTRUKCE PAPRI - hc-punková kapela z Děčína, složená z "muzikantů" různých již rozpadlých kapel. Kapela vznikla v roce 2014 na základech rozpadlé kapely ZETHOR, později v roce 2018 došlo k výměně členů z rozložený bandy Closer To Sun.

LIARS CZ - Kamenický Šenov - kapela vznikla na jaře roku 2013 rozpadem kapel Tahem Zapni (Danouš, Kubzor) a Culture Of Death (Tágin). Později do kapely příchází kytarista Jirka, který pracoval na projektu Hard Talk Machine. Na konci roku 2017 přichází do kapely na post zpěváka Herrys.