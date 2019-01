ELBE DOCK - Cena Pavla Kouteckého 2018

Mezinárodní festival dokumentárních filmů ELBE DOCK 2018 vychází z dlouholeté tradice Ceny Pavla Kouteckého. Festival vytvoří prostor, v němž diváci získají možnost vidět to nejlepší ze současné české a německé dokumentární tvorby a výběr nejzajímavějších filmů z prestižních filmových festivalů. Několika denní akce trvající od 16. do 20. května v Ústí nad Labem a v Drážďanech od 24. do 26. května, navíc divákům nabídne přehled o aktuálních trendech internetové a televizní dokumentaristiky a oživí města svým doprovodným programem.

