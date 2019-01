Fenomén Prostřeno v knihovně

Smaken Verschillen, Bez servítky, Komen Eten, Come Dine With Me, Večera za 5 - to jsou jen některé názvy celosvětového fenoménu známého v Česku pod názvem Prostřeno! Fenoménu, který zcela narušil představu o soukromí a nechal všem zájemcům každodenně nahlédnout pod pokličku sousedského soužití. Přitom každá země, která naplňuje původní britskou licenci Come Dine With Me, se staví k tomuto pořadu rozdílně. Poznejte tvůrce českého Prostřeno! při konfrontaci se světovými formáty.

Samozřejmostí je ochutnávka vybraných pochoutek, které se historicky zapsaly do historie tohoto gastronomického fenoménu.