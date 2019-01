Film Hledám Amy v Café Max

Dva komiksoví nadšenci Holden McNeil a Banky Edwards jsou nerozlučnými kamarády už dvacet let. Přes den tráví čas ve svém studiu a večer se chodí bavit. Jejich přátelství má však poprvé v životě dostat povážlivou trhlinu poté, co jim zkříží cestu nádherná lesbička Alyssa Jonesová. Holden se do ní zamiluje, ale musí čelit Bankyho žárlivosti i barvité minulosti své nové přítelkyně… PETR KUNEŠ v pondělí 7. května uvede americký film HLEDÁM AMY z roku 1997, na jehož projekci si jako obvykle nezapomeňte rezervovat místa!