9. ročník hudebního festivalu FÍRFEST 2017, který se letos bude tradičně konat první týden v září, a to v sobotu 2. 9. 2017 v horním areálu LETNÍHO KINA v Ústí nad Labem. Jako každý rok se i letos můžete těšit na řadu skvělých kapel a celodenní doprovodný program pro malé i velké.



Potvrzené kapely na Fírfestu 2017:

ALEŠ BRICHTA PROJECT - hard-rock

CUMBAL - rock (Most)

HYDRARRGYRUM - melodic-metal (ÚL)

LOCO LOCO - ragga-rock-hop-screamo (Praha)

NEW BLACK JACK - heavy-metal (ÚL)

TARANTULE - hard-rock metal (ÚL)

THE AGONY - hard-rock metal (Praha)

TOČÍLAS - rock-big-beat (ÚL)



Doprovodný program:

- Skákací hrad pro děti zdarma

- Opičí dráha

- Malování na obličej