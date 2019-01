Tak a je to tu‼️ Otvíračka našeho tréninkového centra.

Přijďte s námi společně otevřít můj dlouholetý sen, poznat celý tým FbV, vyzkoušet, co se dá, porazit našeho ROBINSONA Mirka, prostě pobejt s lidmi, co jedou na stejné vlně.

Chybět nebude šampaňské, drobné pohoštění, slevové akce na permanentky.