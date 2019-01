Veřejný sál Hraničář

Akce na podporu kultury v Ústí nad Labem v trochu jiném žánru než je to tu zvykem, to je Hard For Culture. Představí se kapely napříč žánry. Vybere si každý!

KAPELY:

Anime Torment - modern death metal (Litoměřice)

EFECTO DESPOTISMO - slam-beatdown (Krupka)

MADAFAKA - deathcore (Liberec)

Hillside CZ - metalcore (Ústí n/L)

Sun Was Turned Off - djent-metalcore (Jirkov)

sic.engine - violence-crossover (Brno)