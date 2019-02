Restaurace Praha

Perla tichomoří - Havajské ostrovy byly odedávna opředeny mnoha mýty a také dnes lákají cestovatele a turisty z celého světa na velikou spoustu přírodních krás. Korálové útesy, doutnající sopky, láva stékající po úbočí do oceánu, deštné lesy ale i tradiční havajská kultura, to je jen malý výčet toho, co zde můžete na vlastní oči vidět a obdivovat. V této přednášce navštívíme čtyři havajské ostrovy a to Oahu, Maui, Big Island a také Kauai. No a pokud se na Havajské ostrovy chystáte, dostanete spoustu praktických rad a doporučení pro vaši cestu, které vám předá cestovatel a fotograf Jarda Bouzek.