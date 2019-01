Herní sobota ve Velké Hradební

Vědecká knihovna

Přijďte si do knihovny zahrát deskové nebo karetní hry. Máme hry pro malé i velké, pro jednoho i pro skupiny.

Pokud si některou z her budete chtít půjčit domů, bude to možné po 16. hodině. Budete k tomu potřebovat svoji průkazku do knihovny, tak si ji nezapomeňte vzít s sebou. Pokud ji ještě nemáte, můžete si ji v knihovně založit. Co všechno k tomu budete potřebovat, se dozvíte v informacích o registraci.