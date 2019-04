Iluze + beseda s Kateřinou Turečkovou

Hraničář

Co udělal premiér Viktor Orbán s Maďarskem? Odpověď dává snímek Kateřiny Turečkové Iluze, který Hraničář promítne 24. dubna. Pojetí je netradiční – jako byste hráli počítačovou hru. Autorka osobní reportáž z Budapešti, kde strávila rok na studijním pobytu. Divák pasovaný do role účastníka hry prochází několika levely, které ho uvádějí do všednodenních momentů dotýkajících se citlivých bodů současné maďarské společnosti. Po filmu následuje dabata s autorkou snímku.