Veřejný sál Hraničář

KLUBOVÉ KINO

Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do USA 70. let.

DK / F / D / S, režie Lars von Trier, 2018, 155 min

VSTUPNÉ 100/70 Kč