Fokus kafe

Host: Magdalena Krátká, matematička

Jak pan Euler chodil po Královci a proč geografové nepotřebují více než 4 barvy

Matematická disciplína zvaná teorie grafů se zrodila během procházek slavného matematika Leonharda Eulera po pruském městě Královci, kde ve 30. letech 18. století pobýval na univerzitě. Do jeho světa jednotažek, nejkratších cest a barev vás zavede matematička PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; ukáže vám, že teorie grafů má široké možnosti využití. Určitě jste se už někdy snažili nakreslit domeček jedním tahem nebo najít ideální cestu z bodu A do bodu B… Do této disciplíny spadá i jeden z nejslavnějších problémů moderní matematiky, totiž problém čtyř barev.

Café Nobel Bez kofeinu je určeno dětem a mládeži, dospělí mají přístup pouze v jejich doprovodu. Pokud ale nebude do začátku přednášky kapacita kavárny naplněna, nevyženeme ani dospělé zájemce bez doprovodu.