Café Max

JAROMÍR CAIS (FSI UJEP) se vás ve středu 3. října pokusí zasvětit do tajemství kovů. Bude mluvit o tom, co je to vlastně kov, čím je zvláštní a proč člověk různé kovy používá už pět tisíc let… A pokud se chcete dozvědět, jestli mají kovy v době nanovláken a uhlíkových kompozitů ještě buducnost, nezapomeňte si na přednášku rezervovat svoje místa.