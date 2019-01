Jeden svět - Škádlení Goliáše v knihovně

Kdy: středa 7. 3. 2018, 17:00

Kde: W. Churchilla 3, sál – 3. patro

Vstupné: ZDARMA



Předprojekce festivalu dokumentárních filmů o lidských právech.



Škádlení Goliáše

Tickling Giants/ rež. Sara Taksler /USA/ 2016 / 111 min.



Egypťan Básim Júsif patří k těm, jimž události arabského jara zásadně zasáhly do života. Radikálně změnil povolání: z chirurga se stal moderátorem vlastní satirické talkshow, čímž si splnil svůj sen. Časosběrný dokument zachycuje Básimovu cestu od prvních pokusů vysílaných na YouTube až po úspěšnou a plně profesionální show, jejíž jednotlivé epizody v arabském světě sledovalo průměrně až 30 milionů televizních diváků. Po stupňovaných hrozbách, a to i z politických řad, však pořad končí a egyptský showman odchází do exilu. Příběh Júsifova nebojácného pořadu odráží politické turbulence v Egyptě po pádu prezidenta Mubáraka a prozatím marné usilování tamní společnosti o skutečnou svobodu.