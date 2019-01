Utřídit si myšlenky potřebuje občas každý. Jirka Dvořák to se svou přítelkyní pojal po svém a vyrazil si pročistit hlavu do hlavního města Finska. A jelikož je fotograf, vše zaznamenal. My vás nyní zveme na netradiční přednášku, která Helsinky představí z úplně nové perspektivy!

28.5. / pondělí / 17:00 / počítačová studovna / VK UJEP / vstup volný