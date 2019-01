Kapela Last Rebel v Moto Garage Clubu

Horká jižanská noc - to musíte zažít.

Překvapením večera bude host kapely - TOMÁŠ HOMUTA TRIO

Mike Vojnar - Last Rebel:

Konečně se mi povedlo domluvit skvělého muzikanta a kamaráda s jednou z jeho sestav - Tomáš Homuta trio. Neskutečný bluesový klávesák nedávno vystupoval v ústeckém Nároďáku s neworleanským bluesmanem Keith Stone , kterého poznal při svém americkém dobrodružství. Dokonalost tomuto triu přidává fenomenálním zpěvem Vladislava Svobodová, a protože dva do tria je málo, skvělý saxofon a někde i kachon mistrovsky obsluhuje David Fárek. Druhou půlku večera pak samozřejmě vyplníme s Last Rebel - i přes velký zdravotní výpadek budou minimálně dva nový kousky. Tak asi takhle zahájíme rok 2018.