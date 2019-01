Bárka kafe

JSEM TVÁ / drama / Norsko, 2013, 98 min

Mina žije sama se svým malým synkem Felixem a svůj život rozděluje mezi konkurzy na vysněnou roli a hledání ideálního partnera. Ale s každým dalším zkaženým konkurzem a dalším nefunkčním vztahem se její naděje začínají rozplývat. Jednoho dne ale potká švédského režiséra Jespera a možná, že právě on bude ten pravý. Nebo to bude jen další zklamání, jak jí to předpovídala její matka? Lásku dávat je totiž velmi těžké, pokud jste ji ještě nikdy nedostali.