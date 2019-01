Bárka kafe

Café Nobel Bez kofeinu



Host: Pavel Suchan, astronom

Kam zmizela tma? Pátrání po noční tmě s detektivem Temnorádem.

Ve městech ji už nenajdeme. Kam se poděla – a kam se ztratily hvězdy? Kdo za to může a proč není dobře, když se v noci zbytečně svítí? S detektivem Temnorádem to (snad) zjistíme. Velké detektivní pátrání po noční tmě, určené především dětem, povede astronom Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Podíváme se tam, kde tma ještě je a půjdeme po stopách pachatelů, kteří nám tmu na mnoha místech ukradli. A u soudu vyneseme rozsudek, jak to mohou odčinit. Tedy jestli je chytneme. Pomůžete? Je to důležité – světelné znečištění nám totiž škodí.

Café Nobel Bez kofeinu je určeno dětem a mládeži, dospělí mají přístup pouze v jejich doprovodu. Pokud ale nebude do začátku přednášky kapacita kavárny naplněna, nevyženeme ani dospělé zájemce bez doprovodu.