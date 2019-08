Dům kultury

Tisíce koncertů, stovky hotelů, přes 40 let na scéně - to je Katapult! V rámci tour "Zlatá kolekce 2019" kapela rozezní sály ve třech městech severních Čech. Neuvěřitelný reprezentační program provede posluchače celou dlouhou kariérou skupiny od nostalgických vzpomínek na mládí (a nejen fanoušků) až do žhavé současnosti. Zazní hity jako Až, Hlupák Váhá, Vojín XY a desítky dalších. Cena vstupenky je 390 korun.