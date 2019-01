Killiekrankie & Oliver Torr b2b St. Jakob

Veřejný sál Hraničář

Killiekrankie (synth noise pop – Live)

Hudební duo o sobě tvrdí Snažíme se dělat elektroniku s ksichtem a duší a dobře přitom pobavit sebe i lidi okolo, that's it. Zahráli jsme si spoustu koncertů díky Startéru Rádia Wave, mimo jiné třeba na United Islands, Colours of Ostrava, Pohodě nebo Besedě u Bigbítu.

Letos vydali EP Holiday Heart.

Oliver Torr b2b St. Jakob

back—2—back set v podání pražských dj's