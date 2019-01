Kosheen DJ Set w/Markee Ledge and many more

Akce již skončila Vůbec Nic Mi To Nedělá presents KOSHEEN DJ SET. Kosheen byla anglická drum and bassová, synth-popová, později i techno hudební skupina z Bristolu působící od roku 1999 do roku 2015! Trio tvoříli producenti Markee Ledge a Darren Decoder společně se zpěvačkou Sian Evans. Jméno skupiny je kombinací japonských slov "starý" (古, 'ko') a "nový" (新, 'shin'). V Ústí nad Labem v Národním Domě vystoupí 18. ledna Dj set tohoto legendárního producenta Markee Ledge z kapely KOSHEEN. Vůbec Nic Mi To Nedělá slibuje exkluzivní jedinečnou našlápnutou akci, na kterou budete dlouho vzpomínat. vstup: 150 kč ˟ od 18. 1. (20:00)

vstup: 150 kč ˟ od 18. 1. (20:00) do 19. 1. (05:00) Velká hradební 33, Ústí nad Labem-město-Ústí nad…