Koučink jako podpora a nástroj moderního manažera

Severočeská vědecká knihovna

Poznejte koučink jako nástroj manažera pro budování sladěného a výkonného týmu a zároveň jako zdroj podpory v jeho vlastní manažerské praxi. Na vzdělávací akci v rámci Mezinárodního týdne koučování (ICW 2019) můžete přijít 16. května od 8:30 do severočeské vědecké knihovna. Dozvíte se o popularizaci standardů profesionálního koučování ICF (Mezinárodní federace koučů) a osvětě veřejnosti, co je skutečný koučink a co je za ním. Vstup zdarma po registraci na www.koucovanikuspechu.cz