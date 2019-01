Kulturní centrum Řehlovice

11:00 Brunch, vernisáž výstavy Marie a Zuzany Hromadových představení katalogu: „Nirgendwo in Nordböhmen. 20 let Proudění- Strömungen“

13:00 „Řehlovická kavárna“. Pódiová diskuze: na jakém pozadí bylo založené Kulturní centrum Řehlovice, co nebylo jednoduché, jaká panovala euforie?