Severočeské divadlo

Příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Se svými vzlety a pády. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně.

Up End Down je pohled na cestu od narození do smrti skrze naše fantazie, na cestu mezi zemí a nebem. Křižovatka žánrů, ulic, nebe a země, narození a smrti, vzpomínky a přítomnosti, úsměvu a slz, vzletů a pádů.

Ocenění: Cena Divadelních novin, Inscenace roku 2010 v kategorii Tanec a balet