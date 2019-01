Severočeská vědecká knihovna

Přijďte prožít příběh jedné rodiny z roku 1968! V noci z 21. na 22. srpna roku 1968 překročily československé hranice okupační vojska Varšavské smlouvy. Náš příběh se bude odehrávat ráno den poté. Živá inscenace Vás vtáhne do děje, kde i Vy budete mít možnost příběh ovlivnit a říct za sebe, jak to bylo či jak to mohlo být. Program je vhodný pro širou veřejnost od starších dětí přes rodiče až po nejstarší generaci.